Juventus, Marotta: "Siamo forti ma serve anche fortuna. Contenti di Allegri"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di Premium Sport nel pre-partita di Juventus-Porto: "Non dobbiamo essere attendisti ma proporci, al di là del risultato di vantaggio. Siamo contenti di Allegri. Mi sembra lungimirante continuare con un allenatore che ha dimostrato di essere un leader dello spogliatoio. Siamo concentrati su questo palcoscenico così importante e ci siamo scordati di Juventus-Milan. La nostra è una squadra altamente competitiva. La Champions è un torneo e non un campionato, ci sono fattori imponderabili, basta vedere l'impresa del Barcellona. Ci siamo meritatamente posizionati tra le prime d'Europa. Siamo consapevoli di essere forti ma ci servirà anche la fortuna. Siamo una società dal palmares ricco e abbiamo modellato la nostra struttura organizzativa, viatico per raggiungere i successi".