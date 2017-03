Juventus, obiettivo Sanchez: i soldi arriveranno da Coman e Zaza

© foto di Imago/Image Sport

Due riscatti per arrivare ad Alexis Sanchez. Secondo quanto riportato da Tuttosport i dirigenti della Juventus stanno perfezionando la strategia di mercato, non solo per gli obiettivi da perseguire, ma anche il modo per raggiungerli. Ancelotti ha deciso di riscattare Kingsley Coman e il Bayern ha adesso due mesi per versare 21 milioni di euro nelle casse bianconere, mentre Simone Zaza sta giocando con continuità e con la salvezza del Valencia arriveranno 18 milioni di euro alla Juventus, che a quel punto potrebbe puntare tutto sul cileno dell'Arsenal.