Juventus, obiettivo terzino: Ivanovic nome caldo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Obiettivo terzino per la Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport, vista la flessione di Evra e ai problemi di ambientamento avuti da Dani Alves, che al momento è oltretutto ai box per infortunio, il club bianconero si starebbe guardando intorno, alla ricerca di occasioni per gennaio. Il nome in prima fila sarebbe quello di Branislav Ivanovic che in questa stagione sta trovando poco spazio al Chelsea e che svincolerebbe a giugno, ma restano in piedi anche le candidature di Darmian o Lirola.