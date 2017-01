Juventus, panchina portoghese: Sousa e Jardim per il dopo Allegri

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Paulo Sousa sulla panchina della Juventus il prossimo anno? Come riporta Il Corriere Fiorentino, Andrea Agnelli lo avrebbe indicato a Marotta come l'alternativa più credibile per sostituire Allegri, in un elenco che comprende anche Leonardo Jardim, tecnico portoghese che sta facendo benissimo al Monaco. Su Jardim può nascere un intrigo perché nella lista di Pantaleo Corvino c’è, a sorpresa, pure lui. E’ vero che la Fiorentina ha sempre pensato ad un allenatore italiano, da Di Francesco a Giampaolo, sino al sogno Sarri, ma Jardim è qualcosa più di una semplice idea