Juventus, Paratici incantato da Asensio: ma prenderlo non sarà semplice

Secondo Tuttosport fra gli addetti ai lavori presenti a Italia-Spagna under 21 c'era anche Fabio Paratici. L'uomo mercato della Juventus, per il quotidiano, è rimasto incantato da Marco Asensio, fantasista del Real Madrid che sta trovando poco spazio con Zinedine Zidane. I problemi per la Juve sono il prezzo e la concorrenza: su di lui ci sono Arsenal, United e Chelsea e il Real valuta il cartellino 50 milioni.