© foto di Federico De Luca

La Juventus ha mosso passi avanti per arrivare a Alex Meret, secondo Tuttosport. I bianconeri vantano ottimi rapporti con l'Udinese, club proprietario del cartellino, anche se la concorrenza per il talento oggi alla SPAL è foltissima: Chelsea, Lipsia, ma soprattutto Bayern Monaco e Manchester United le squadre che recentemente si sono mosse per lui.