Juventus, Pastore resta nel mirino. L'argentino sempre più ai margini al PSG

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Secondo quanto riportato da Le10Sport Javier Pastore resta nel mirino della Juventus. L'argentino, anche a causa di ripetuti problemi fisici, non sembra rientrare nei piani di Unai Emery che ha dichiarato ieri in merito: "Lui è molto motivato a tornare ma oggi non so per quanto tempo sarà fuori dalla squadra". Nel frattempo il PSG ha acquistato Gonçalo Guedes e Julian Draxler e per il Flaco gli spazi sembrano ridursi ulteriormente.