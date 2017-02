Juventus, per il centrocampo il sogno è Verratti: piacciono Rabiot e Goretzka

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Tolisso nel mirino della Juventus per la prossima estate. Secondo quanto riportato da Tuttosport il francese non sarebbe infatti l'obiettivo numero uno, visto che il sogno sarebbe Marco Verratti. Piace anche Adrien Rabiot e il club bianconero non molla neanche il nazionale tedesco Leon Goretzka, ventiduenne dello Schalke 04 che ha lo stesso agente di Sami Khedira.