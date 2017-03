Juventus, per Tolisso concorrenza Barça: il ds Fernandez sarà oggi a Parigi

Attenzione al Barcellona nella corsa per Corentin Tolisso, forte centrocampista dell'Olympique Lione seguito in Italia dalla Juventus.

In particolare - come riportato da Sport -, il direttore sportivo blaugrana Robert Fernandez sarà presente questa sera sugli spalti dello 'Stade de France' per visionare dal vivo il classe '94 impegnato con la Nazionale francese nella prestigiosa amichevole contro la Spagna.