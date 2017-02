Juventus, Pjanic: "Contro l'Inter vittoria senza subire gol, è la strada giusta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista della Juventus, Miralem Pjanic, ha parlato a Sky Sport in vista della gara di questa sera contro il Crotone: "Contro l'Inter abbiamo vinto e non abbiamo preso gol. La strada è quella buona, il cammino è ancora lungo per lo Scudetto, ma più andiamo avanti così e meno c'è il rischio di sbagliare. Dietro corrono, ma se le vinciamo tutte arriviamo al titolo. Per me assist o gol sono uguali, io sono contento se vince la squadra, viene sempre al primo posto. Un gol che mi manca? Di tacco o in rovesciata, ma quest'ultima non so se mi riesce".