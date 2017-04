Juventus, Pjanic determinato: "Oggi contano solo i tre punti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da JTV a pochi minuti dal fischio d'inizio, queste le parole del centrocampista della Juventus Miralem Pjanic, in campo dal primo minuto contro il Pescara in una gara valida per la 32esima giornata di Serie A: "Noi vogliamo assolutamente prenderci i tre punti, quindi entriamo decisi sul campo per vincere. E' l'unica cosa che conterà oggi e vogliamo farlo per bene"