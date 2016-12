Juventus-Porto, sulla carta l'avversario più semplice per i bianconeri

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus, almeno sulla carta, è stata decisamente fortunata a Nyon. Agli ottavi di Champions League i bianconeri se la dovranno vedere con il Porto, la squadra decisamente più abbordabile per la truppa di Allegri. Nell'urna c'erano squadra di assoluto livello come Bayern Monaco, Real Madrid (toccato al Napoli), Manchester City e PSG: tutte corazzate che per fortuna la Juventus ha evitato. Il Porto, insieme a Benfica e Bayer Leverkusen, è sicuramente la squadra più semplice da affrontare, ma occhio a non sottovalutare i Dragoes, che hanno eliminato la Roma nel preliminare di Champions League. La stagione dei portoghesi però è decisamente sotto le aspettative, ed i due pareggi nel girone con il Copenaghen fanno decisamente riflettere. Certo, in rosa il Porto ha grandi campioni di esperienza come Casillas o Hector Herrera e giovani talenti come André Silva e Diogo Jota, ma la Juventus, trascinata dal talento del Pipita Higuain, ha tutte le carte in tavola per battere i portoghesi ed andare avanti nella massima competizione Europea.