Juventus, quel che è fatto è fatto. Ora dipende solo da Witsel

Allarme rosso in casa Juventus. Axel Witsel - vero obiettivo di mercato di gennaio - è di fatto finito nel mirino dello Shanghai SIPG di Villas-Boas, che ha messo sul piatto un mega ingaggio da 18 milioni più 2 di bonus a stagione per 4 anni. Dal punto di vista economico, del resto, la proposta cinese è molto allettante e Witsel sarebbe anche tentato. A meno che la Juve non riveda al rialzo la sua offerta. Insomma, ci vorrà anche il buonsenso del giocatore per mantenere la parola data ai bianconeri un'estate fa, evitando di farsi trascinare nel paradiso milionario del campionato cinese. Pareva fatto, ed invece tutto è ancora in divenire, con Marotta che da qualche giorno ha visto raddoppiare gli ostacoli da affrontare (il primo sono le richieste dello stesso Zenit). In attesa dell'apertura ufficiale del mercato, dunque, la sensazione è che tutto dipenda a questo punto solo dalla volontà del centrocampista belga.