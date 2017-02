Juventus, Rincon: "Mi sono inserito in una squadra di campioni, soddisfatto"

Risultato finale: CROTONE-JUVENTUS 0-2

Intervistato nel post-match di Crotone-Juventus, il centrocampista bianconero Tomas Rincon ha spiegato quanto segue: "Serviva l'occasione giusta per sbloccare il match, oltre che molta pazienza. Il Crotone si è chiuso bene, siamo contenti di aver raggiunto il nostro obiettivo, ovvero i 3 punti. Sono soddisfatto della mia prestazione. Mi sono inserito bene in una squadra di campioni, voglio farmi trovare sempre pronto per dare il mio contributo".