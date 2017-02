Juventus, Rincon: "Oggi solo per i tre punti ma con la giusta umità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tomas Rincon, centrocampista della Juventus, ha parlato nel pre-partita ai microfoni di Premium Sport: "Sono contento, penso sia una partita importante dalla quale passa lo Scudetto. Non sottovalutiamoli, e mettiamoci l'impegno giusto. Non possiamo sbagliare l'approccio, giocheremo questa partita solo per vincere, ma con umiltà e atteggiamento giusti. Sarà una partita dura, ma vogliamo prenderci questo bonus".