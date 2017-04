Juventus, Rincon: "Volevamo la finale. Lavoro per farmi trovare pronto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista della Juventus Tomas Rincon ha parlato ai microfoni di JTV dopo la qualificazione alla finale di Coppa Italia: "Il nostro obiettivo era andare in finale, sapevamo che non sarebbe stato facile. Siamo stati bravi a segnare, anche se nel finale abbiamo sofferto, prendendo i due gol. Per gran parte della partita siamo andati bene. Neto? Ha avuto sfortuna, è un grande portiere. Higuain? È un grande giocatore, non segnava da un po' ma siamo contenti per lui per le reti di stasera. Per quel che mi riguarda continuerò a lavorare e a farmi trovare pronto quando il mister mi chiamerà in causa. Ho imparato tanto nei primi mesi alla Juve. Allegri è un grande allenatore".