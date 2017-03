© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus è intenzionata a riscattare il cartellino di Mehdi Benatia. Come riporta la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il club bianconero ha fatto sapere alla società bavarese che entro il 30 maggio pagherà i 17 milioni di euro necessari per acquistare l'ex difensore della Roma.

L'operazione entrerà nell'affare Coman, col Bayern che deve ancora pagare alla Juve 21 milioni di euro.