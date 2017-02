Juventus, senti Witsel: "Tianjin? Non dico bugie, il denaro è stato importante"

Ai microfoni di PremiumSport il centrocampista del Tianjin Quanjian Axel Witsel è tornato sulla scelta di rifiutare la Juventus prima di approdare nella Chinese Super League: "Non dirò bugie, l'aspetto finanziario è stato importante. Comunque abbiamo un grande presidente, molto ambizioso. Vuole portare questo club a essere grande, anche per questo sono qui. Inoltre il mercato non è finito. Il sogno per la prossima stagione è disputare la Champions League asiatica, questo è l'obiettivo".