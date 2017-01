Juventus, serve un altro centrocampista: Tolisso obiettivo numero uno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Obiettivo centrocampista per la Juventus. Rincon potrebbe non essere l'unico rinforzo per la mediana di Massimiliano Allegri per quel che riguarda il mercato di gennaio, visto l'infortunio alla schiena occorso a Mario Lemina, e per questo Marotta sta cercando un altro giocatore per rinforzare la rosa bianconera. Secondo quanto riportato da Tuttosport il preferito dalla dirigenza dei campioni d'Italia resta Coirentin Tolisso ma il Lione ha fissato il prezzo a 40 milioni di euro. Sul francese c'è anche il Marsiglia, e per questo il dg della vecchia Signora sta pensando anche ad altro, ovvero a N'Zonzi, Matuidi, Rabiot, Rakitic e Luiz Gustavo. Nel caso in cui non dovesse arrivare nessuno di loro l'obiettivo si sposterebbe su Bentancur, con la Juve che proverebbe ad anticipare il suo arrivo.