Juventus, sfida di nervi con lo Zenit per Witsel: Tolisso a giugno

© foto di Imago/Image Sport

Continua a tenere banco l'obiettivo relativo al centrocampista in casa Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport in edicola questa mattina il club bianconero starebbe continuando la sfida di nervi con lo Zenit per Axel Witsel, mentre il nome di Tomes Rincon sembra essere in ascesa. Infine Tolisso: più probabile che il giocatore del Lione possa arrivare in estate, visto che il club francese sembra non volersi privare a gennaio del centrocampista.