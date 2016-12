Juventus, si punta a blindare Alex Sandro: rinnovo fino al 2021

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Rinnovi caldi in casa Juventus: se da un lato in cantiere vi è quello di Paulo Dybala, i bianconeri pensano a blindare anche Alex Sandro. Indispensabile, come lo definisce La Gazzetta dello Sport, che fa il punto sul brasiliano. Contratto fino al 2020, ma i bianconeri vorrebbero prolungare sino al 2021 per allontanare le due grandi di Manchester interessate all'ex Porto. Al momento, il brasiliano percepisce 2,8 milioni di euro, che col rinnovo salirebbero fino a 3,5. E non vi sono clausole risolutive: negli ultimi giorni in Inghilterra si è parlato di una clausola da circa 30 milioni di euro. Nulla di vero, assicura la rosea.