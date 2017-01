Juventus, sinergia con l'Empoli per Quaison

© foto di Federico Gaetano

La Juventus sta lavorando per Robin Quaison. Come spiega Sky, il calciatore del Palermo potrebbe essere acquistato sì dai bianconeri, ma rimanere per sei mesi all'Empoli per poi essere valutato solamente il prossimo giugno. Il centrocampista non ha ancora firmato il rinnovo contrattuale con i rosanero ed è in scadenza.