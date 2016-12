Juventus, tarda ad arrivare il rinnovo di Dybala: Real Madrid alla finestra

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Periodo non facile per Paulo Dybala alla Juventus, con l'attaccante che, dopo essere rimasto ai box per alcune settimane, è finito in panchina per quattro volte consecutive. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il rinnovo starebbe tardando ad arrivare e il Real Madrid ricomincia a sperare di portarlo in Spagna. La Joya vorrebbe più dei cinque milioni di euro offerti dalla Vecchia Signora e per questo la firma non è ancora arrivata.