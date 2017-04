Juventus, tutti i riflettori su Dybala dopo Pescara: oggi riposo ed esami

© foto di www.imagephotoagency.it

La botta presa a Pescara e l'uscita dal campo, costringe la Juventus e i suoi tifosi a tenere i riflettori ben puntati su Paulo Dybala e sulle sue condizioni: l'argentina starà a riposo e non scenderà in campo nell'allemamento, per meglio capire le condizioni della caviglia dopo botta presa. Subito dopo l'uscita dal campo gli è stata applicata una fasciatura e apllicatodel ghiaccio ma solo dopo aver verificato lo status del colpo, oggi, si potrà avere un quadro più chiaro, verificando se e quanto dolore prova l'argentino a tre giorni dalla sfida dell'anno.