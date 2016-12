Juventus, un altro anno con Lichtsteiner: a gennaio pronto il rinnovo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stephan Lichtsteiner potrebbe rimanere alla Juventus un altro anno. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il club bianconero e il laterale svizzero potrebbero prolungare per un'altra stagione il contratto in essere. La trattativa per il rinnovo fin qui non è andata in porto, ma davanti alla prospettiva di perderlo a parametro zero la Vecchia Signora sarebbe pronta a fare un passo indietro. Anche sul fronte Champions League: il reinserimento in lista dell'ex Lazio è praticamente certo, scrive la rosea.