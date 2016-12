Juventus-Wistel, a mercato aperto Marotta formalizzerà l'offerta allo Zenit

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'arrivo in casa Juventus di Rincon non esclude quello di Witsel. Lo Zenit - sottolinea La Gazzetta dello Sport - tiene duro ma lo scongelamento sarebbe effettivamente in atto: l’ad Marotta aspetterà la riapertura di mercato per formalizzare l’offerta di 5-6 milioni per avere il belga subito; nelle ultime ore si è vociferato di un interesse anche del Barça, voce che per ora resta senza conferme e che va ad aggiungersi a quelle di Liverpool, Schalke e Cina, tre opzioni già rifiutate.