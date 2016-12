Juventus, Witsel sempre più verso Shanghai

© foto di Imago/Image Sport

I tempi di attesa per Axel Witsel continuano a dilatarsi: è da quest’estate che si parla di un suo approdo alla Juve, ma il giorno dei sì non è ancora arrivato e gli ultimi indizi fanno pensare che non arriverà mai. A Witsel è arrivata un’offerta molto ghiotta dallo Shanghai Sipg: 18 milioni di euro più 2 di bonus d’ingaggio per 4 anni, per un totale di 80 milioni. Allo Zenit andrebbero invece 25 milioni. Per questo la Juventus non è più molto fiduciosa, scrive La Gazzetta dello Sport.