Kalinic in Cina, ore decisive. Incontri milanesi e Tianjin pronto a chiudere

Sono ore calde per il futuro di Nikola Kalinic in casa Fiorentina. Il direttore dell'area tecnica viola, Pantaleo Corvino, è in queste ore a Milano e sono previsti contatti con gli intermediari della trattativa per il passaggio del croato al Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro. La società cinese ha liberato il brasiliano Jadson, per il Corinthians, facendo di fatto spazio alla punta croata. Lo stesso presidente del Quanjian, Shu Yuhui, ha confermato che il club aveva provato a prendere Diego Costa, Radamel Falcao e Karim Benzema, tanto da aver già incontrato, per i primi due, anche Jorge Mendes in Cina. Le nuove normative della CFA hanno bloccato l'affare e adesso lo stesso Yuhui ha ribadito che "Cannavaro ha chiesto Kalinic" e che il croato sia ora "la miglior opzione". Per la Fiorentina sono pronti 38 milioni di euro, per il giocatore 12 a stagione. Tra oggi e domani si deciderà l'affare, con Kalinic con la valigia pronta per la Cina.