Kean, il fratello: “In passato rifiutammo la Juve, ora si trova benissimo”

Ha appena sedici anni, ma Moise Kean ha già collezionato una presenza in Serie A e una in Champions League con la maglia della Juventus. Suo fratello, Giovanni Kean, ne ha parlato attraverso Tuttojuve.com: “A chi si ispira? Ha sempre avuto una predilezione per Mario Balotelli, a livello di gioco è sempre stato il suo idolo. Si è ispirato molto a lui come stile di gioco, ma non disdegna nemmeno Thierry Henry. Carriera iniziata ad Asti? Ha giocato molto poco qui, poi è stato prelevato al Torino dove ha giocato per circa quattro anni al Toro, ma alla fine è stato acquistato dalla Juventus. Reazione? I bianconeri lo hanno cercato fin dal suo secondo anno in granata, ma noi abbiamo sempre rifiutato. I rapporti sono cominciati ad essere stretti quando, dopo mio cugino, arrivai io in bianconero. E alla fine decidemmo di portare anche Moise. Aveva tredici anni quando è sbarcato alla Juve”, ha detto.