Kessie e Insigne: Milan già al lavoro per il mercato che verrà

© foto di Federico De Luca

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul mercato del Milan, pronto per il Cda di oggi e per il closing di marzo. Fassone e Mirabelli, futura dirigenza rossonera, hanno incontrato l'entourage di Franck Kessie dell'Atalanta. Interesse confermato, torna intanto a circolare anche il nome di Lorenzo Insigne del Napoli per l'attacco. Intanto, dopo il closing, se e quando ci sarà, si terràanche un vertice tra la nuova dirigenza e Vincenzo Montella.