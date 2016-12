Kessie e la Premier. Un matrimonio che s'ha da fare

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono bastate meno di 20 presenze in Serie A per far innamorare le grandi del calcio internazionale di Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano dell'Atalanta è stato, infatti, una delle più grandi rivelazioni del club orobico sotto la gestione di Gian Piero Gasperini. Lo scorso anno il prestito al Cesena ha permesso al ragazzo classe 1996 di prendere le misure al calcio italiano con un ruolo da protagonista, mentre in questa fine di 2016 ha dimostrato a tutti le qualità di un prospetto già importante ma con ancora ampi margini di miglioramento. Non a caso la Premier League, il campionato più ricco del Mondo, ha messo gli occhi su di lui, iniziando il corteggiamento già in vista del mercato di gennaio. Arsenal, Chelsea e Liverpol (oltre all'Atletico Madrid in Spagna e la stessa Juventus in Italia) si sono subito attivate, ma sembra proprio che a spuntarla sarà l'Everton che per rilanciarsi in una stagione finora complicata pare essere pronto a versare oltre 20 milioni di euro nelle casse dell'Atalanta per averlo subito. Non male per un ragazzo di vent'anni. Non male per la Dea e per le sue casse.