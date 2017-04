Khouma Babacar, il bomber triste che attende l'addio di Sousa

© foto di Federico De Luca

10 gol. Questo è il bottino di Khouma El Babacar fino a questo momento e se consideriamo le 23 presenze messe a referto in stagione, appare anche come un risultato più che positivo. Il ragazzone senegalese, che vive all'ombra di Kalinic da quando è arrivato Paulo Sousa, è uno dei giocatori più prolifici della Fiorentina degli ultimi anni, soprattutto se si considera la relazione tra marcature e minuti giocati. Proprio per questo, nonostante risulti sempre come un giocatore incompleto, i viola lo hanno confermato stagione dopo stagione. L'estate scorsa è stato messo sul mercato, ma l'offerta da 12 milioni, cifra richiesta dal dg Corvino per lasciar partire il proprio 'figlioccio, non è mai arrivata. Dunque avanti insieme, col tecnico portoghese che lo ha sempre visto come una seconda scelta, senza fiducia e spesso anche con discrete tiratine d'orecchie. Babacar ieri non ha esultato, non per fare polemica, ma perché non era felice. Si sente fiorentino da anni e di Firenze vorrebbe diventare il principale attaccante. Lo sogna da sempre, da quando qualche anno fa, Prandelli lo fece esordire ancora minorenne tracciandone un futuro da campione. Ancora il campione non è sbocciato, ma il cambio in panchina che avverrà la prossima estate e la permanenza di 'babbo' Corvino potrebbero permettergli di spendere un'altra chance. I suoi numeri, come detto, parlano chiaro. Riuscirà Babacar a dare continuità al suo talento e a trovare una strada che lo porti finalmente tra i bomber più importanti del nostro campionato? Difficile da dire ora, certo è che i tifosi viola lo aspettano da tempo e la pazienza ha un limite. Se fallirà ancora, la strada verso l'Olimpo, dovrà tracciarla altrove.