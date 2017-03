Krol: "Napoli, non hai niente da perdere: puoi solo vincere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da Sky nelle vie di Napoli, l'ex azzurro Ruud Krol carica così la squadra: "Sicuramente per i giocatori di casa è una spinta in più, ma conta come inizierà la partita. Se il Napoli segna nei primi 10 minuti lo stadio esploderà e la squadra sarà aiutata. Il Napoli è una ottima squadra, se attacca però rischia di concedere troppo in difesa: non hanno niente da perdere, può solamente vincere".