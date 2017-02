L'1 marzo nascerà comunque un nuovo Milan. Con Gigio come priorità

© foto di Antonio Vitiello

Sono giorni decisivi, fondamentali, per il futuro dell'AC Milan, inteso chiaramente come società. Dal CdA di ieri sono emerse le due convocazioni per le assemblee che dovranno sancire il definitivo passaggio di proprietà da Fininvest a Sino Euro Group. L'1 marzo, in alternativa ultima e inderogabile il 3 marzo, sono le date fissate e dalle quali uscirà comunque vada a finire un nuovo Milan. Se, come sembra, tutto filerà per il verso giusto il Milan passerà nelle mani della cordata cinese e a quel punto si aprirà una nuova era che vedrà importanti capitali investiti nella società rossonera. Di questi, almeno 100 milioni saranno destinati al mercato. A quel punto, la priorità avrà un nome e un cognome. Gianluigi Donnarumma. Il prodigioso numero uno del Milan da tempo, insieme al suo agente Mino Raiola, sta trattando il rinnovo ma ancora l'inchiostro sul foglio non è stato messo. "Voglio prima capire quale sarà il destino del Milan", continua a ripetere da mesi l'agente, che per inciso avrà già in tasca milionarie proposte da diversi top club, italiani ed esteri. Come detto quella legata al futuro di Gigio, sia che si arrivi al closing sia che si passi al 'Milan giovane e italiano', è l'assoluta priorità di nuovi e vecchi dirigenti. Perché di giocatori così ne nascono pochi, forse uno ogni vent'anni. E farselo scappare, magari a zero o comunque sottoprezzo vista l'imminente scadenza di contratto, sarebbe a dir poco delittuoso.