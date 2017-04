L'ex non avvelenato: Pasqual, rigore pesante e rimpianto viola

© foto di Federico De Luca

Dice Manuel Pasqual che "il rigore che ho tirato e segnato alla Fiorentina non è una vendetta sportiva. Soprattutto nei confronti dei tifosi che mi hanno voluto sempre bene". E' andato sul dischetto da professionista, visibilmente emozionato. Ha regalato ai suoi tre punti pesantissimi che potrebbero valere tanto in chiave salvezza. Ora l'Empoli è a più cinque sul Crotone terzultimo e proprio grazie alla caparbietà di una squadra capace di infliggere la prima sconfitta casalinga stagionale alla Fiorentina. Dice di non essere avvelenato, Pasqual, ma i viola con lui hanno deciso di non andare avanti. Gli hanno preferito terzini che non hanno nè inciso nè convinto come Maxi Olivera e Hrvoje Milic, optando per soluzioni straniere anziché su un uomo spogliatoio perso a parametro zero. Ma nessun veleno. Solo i rimpianti per l'ennesima beffa viola.