L'infortunio di Dybala, il Barça e l'azzardo dei Fab Four di Allegri

Paulo Dybala è uscito dal campo infortunato contro il Pescara per un'entrata da ammonizione, ma così non punita, di Sulley Muntari. Due brutti falli del ghanese nei confronti della Joya ora a rischio per la sfida contro il Barcellona ma che meritano un'altra riflessione. Allegri ha deciso di azzardare. Spesso i tecnici puntano al turnover a cavallo di due partite decisive nel cammino europeo come quelle coi blaugrana per la Juve. Allegri no: ha voluto onorare l'impegno verso il sesto Scudetto bianconero piazzando in campo i Fab Four. Cuadrado, Dybala, Mandzukuic e Higuain. Tutti insieme, tutti in campo. Per ammazzare la partita con le armi migliori, anche per tenere alto il ritmo gara e perché questi sono gli unici interpreti per il 4-2-3-1, modulo che l'allenatore toscano non ha voluto stravolgere a pochi giorni dalla gara contro il Barcellona. Un azzardo, sì. Ma comprensibile. Giustificato. E pure giusto. A volte si pagano, vedi l'infortunio di Dybala. Ma la scelta ha mille perché, e tutti con spiegazioni ben più che razionali.