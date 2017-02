L'Inter e la soluzione anti-Juve di Pioli. Con una lacuna in difesa

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter non è in crisi, l'Inter è viva. Vegeta. Lotta e gioca, Stefano Pioli ha ideato un sistema nuovo, ieri, che ha dato i suoi frutti solo a tratti, ma ha pensato alla giusta soluzione per sfidare la Juventus. Tre difensori, due mediani, due esterni l'uno di spinta e l'altro di contenimento, D'Ambrosio e Candreva. Due trequartisti che permettono ai nerazzurri di cambiar pelle a gara in corso, perché quando l'ex terzino si abbassa, allora Perisic s'allarga, Candreva si alza e Joao Mario va a fare il trequartista puro dietro a Icardi. La soluzione è camaleontica e pure opportuna, per non concedere alla Juventus troppi spazi al centro, settore che impensieriva più d'ogni altro Pioli. Il problema è che, in questa manovra, c'è una lacuna. E' un difensore che sappia impostare, dal quale parta la manovra. Non è, nè può essere, Murillo o Miranda. Sono giocatori, entrambi, più di rottura e d'impeto che di fioretto e di costruzione. Per una difesa a tre o disegna il centrale, vedi Bonucci nella Juve o Rodriguez nella Fiorentina, o uno dei tre, come è lo stesso Astori nei viola, per esempio. L'idea c'è tutta, ma demandare la costruzione alla mediana, o agli esterni, lascia questi poi più bassi e poco liberi di svariare e spaziare, spezzando la manovra in due tronconi ed escludendone di fatto da questa tre interpreti come i tre giocatori. Però l'Inter è viva e vegeta. Pioli ha idee vere e concrete, la soluzione per sfidare la Juventus è stata opportuna. Mancava solo, in fase di possesso, qualcosa a partire dal basso.