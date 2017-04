L'Inter prenota Samir. Ma l'Udinese spera ancora nell'asta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo un periodo di ambientamento all'Hellas, Samir è rientrato a Udine dopo il prestito e questa stagione si è imposto come una delle più belle sorprese della Serie A. Perché a giugno in pochi avrebbero scommesso su di lui, ma il brasiliano ha sorpreso tutti guadagnandosi buoni voti e titoloni sui giornali. E l'Inter, alla ricerca di nuovi interpreti per la fascia mancina viste le sempre più probabili partenze di Nagatomo e Santon, è in primissima fila. L'Udinese come spesso capita cercherà di monetizzare al massimo dai propri giocatori per reinvestire su nuovi talenti da lanciare e i discorsi con i nerazzurri per Samir sono già a buon punto. Un futuro che sarà probabilmente a tinte nerazzurre, anche se nel mercato è sempre difficile offrire certezze in assenza delle firme. Anche perché la dirigenza friulana, per bocca del ds Bonato, ha candidamente ammesso l'interesse di 'tutte le big italiane' per il classe '94.