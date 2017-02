L'Inter pronto ad accelerare per Vidal del Barcellona

© foto di Federico De Luca

Il futuro di Aleix Vidal, terzino classe '89 attualmente fermo per un grave infortunio, sarà lontano dal Barcellona, questo è ormai certo col club catalano che sembra deciso a metterlo in vendita nella prossima finestra di mercato. Secondo quanto riportato da AS l'Inter, club a cui il difensore è stato accostato in più occasioni, potrebbe prendere la palla al balzo e approfondire il discorso con il Barça in vista dell'estate quando Vidal potrebbe sbarcare in Italia per vestire il nerazzurro.