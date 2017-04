L'intuizione slovacca della Samp: Skriniar, gioiello seguito da Juve e Inter

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' una delle belle sorprese di questa stagione, Milan Skriniar. Classe 1995, slovacco, la Sampdoria lo ha pescato a sorpresa nel gennaio del 2016 dallo Zilina, in patria. In stagione ha già giocato trenta partite, diventando letteralmente un caposaldo della formazione di Marco Giampaolo. In attesa ancora della prima rete stagionale, il ventiduenne ha già su di sè fior d'attenzioni. La Juventus studia una nuova operazione alla Caldara: comprare subito Skriniar e lasciarlo a farsi le ossa ancora per un anno a Genoa. Sul giocatore, però, anche Atletico Madrid e Inter, con la Sampdoria che intanto si gode una delle belle sorprese e intuizioni del mercato. Pagato un milione, per il club di Ferrero si prospetta una discreta plusvalenza...