L'involuzione di Destro: dalla Nazionale all'anonimato. Al Bologna serve di più

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dalle prodezze al Siena alle difficoltà a Roma e Milan, fino all'anonimato, o quasi, al Bologna. Mattia Destro sta vivendo probabilmente il momento più difficile della sua carriera, con soltanto cinque gol messi a segno in diciotto presenze in questo campionato, per una media di un gol ogni 304 minuti. Danadoni lo ha sempre difeso, ha sempre continuato a puntare su di lui senza metterlo mai in discussione, ma le cose potrebbero cambiare, soprattutto se l'attaccante non riuscirà a sbloccarsi definitivamente. E pensare che la sua stagione non era partita affatto male, visto che nelle prime sei giornate di campionato era andato a segno tre volte, ma dallo scorso 25 settembre, giorno della sua rete contro l'Inter a San Siro, qualcosa si è rotto e il giocatore non è più riuscito a ritrovare se stesso. Il rigore fallito sabato sera contro il Napoli e la deludente prova di ieri sera lo hanno fatto salire sul banco degli imputati ancora una volta, ma già da domenica, nella sfida tra il Bologna e la Sampdoria a Marassi, Destro cercherà il riscatto, per non terminare la stagione in maniera pessima, ma soprattutto per rilanciarsi dopo tanti mesi difficili, dimostrando di essere ancora quell'attaccante che aveva conquistato la maglia della Nazionale italiana a suon di gol.