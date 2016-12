L'Inzaghi che non ti aspetti: Simone è la sorpresa della Serie A

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Inzaghi che non ti aspetti. E che non ci doveva essere. L'anno scorso ci aveva provato alla guida del Milan Filippo, che però saggiamente ha deciso di ripartire dal Venezia. La sorpresa della Serie A ha però le fattezze di Simone, l'Inzaghino che diventa davvero grande. La Lazio aveva deciso di puntare su Marcelo Bielsa, con Simone Inzaghi destinato alla Salernitana. Mai rifiuto fu però più proficuo, sia per i biancocelesti che per il tecnico. Il no del Loco ha infatti riportato Lotito sui propri passi, chiamando Inzaghi alla guida di Biglia & Co. E mai storia poteva essere più bella da raccontare. Duttile, umile, preparato. Bravo nella gestione dello spogliatoio e nello schierare la squadra in campo. 4-3-3 o 3-5-2 a seconda dell'esigenza: il manifesto dell'allenatore moderno. Non un santone come Bielsa, ma un allenatore pragmatico che farà parlare di sé nel prosieguo della sua carriera. E nel frattempo gioca il miglior calcio d'Italia, dopo quello del Napoli. A volte, le storie più belle nascono dove meno te l'aspetti.