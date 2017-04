L'isola che c'è. La Sardegna resta nel futuro di Rastelli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Massimo Rastelli è stato un attaccante temibile e assai prolifico, descritto dai più come un vero professionista dentro e fuori dal campo. Una caratteristica, quest'ultima, mantenuta ben visibile tra l'altro anche dopo aver appeso le scarpette al chiodo ed aver intrapreso la carriera di allenatore. Tra i meriti che più gli vengono riconosciuti, vi è la capacità di far fruttare al meglio il materiale che la società gli mette a disposizione, dimostrando particolare abilità con i giovani. Sarà per questo motivo se, in una stagione vissuta non senza difficoltà, l'obiettivo della salvezza per il Cagliari è sempre rimasto a portata di mano ben in vista.

Modulo 4-3-1-2 (un marchio di fabbrica), gioco e gol. Con la fiducia incassata dal presidente Giulini come naturale conseguenza: "Con Rastelli ci sederemo come l'anno scorso alla fine del campionato per capire se abbiamo tutti e due la voglia e gli stimoli per continuare insieme. Sono molto contento di aver intrapreso questo viaggio con il mister un anno e mezzo fa". Uno scenario più che attraente, il quale trova conferma anche nelle parole del diretto interessato: "Vivo alla giornata, ma ho la fortuna di lavorare in una società seria e spero che il mio lavoro venga apprezzato. Sarebbe bello esserci nel nuovo stadio". E come si dice in questi casi, se son rose fioriranno...