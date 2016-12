L'Italia che verrà. Da Balotelli a Berardi: talenti alla caccia della convocazione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La nuova Italia di Giampiero Ventura sta pian piano prendendo forma, con il commissario tecnico che, convocazione dopo convocazione, si sta schiarendo le idee dopo un inizio un po' complicato, vista l'ombra di Antonio Conte che lo ha accompagnato per i primi mesi del suo mandato. Dal 3-5-2 al 4-2-4, con la conseguente speranza di chiamata per alcuni giocatori, che inizialmente erano rimasti fuori, che è cresciuta in maniera esponenziale. Uno su tutti è certamente Domenico Berardi, visto che in una delle prime conferenze stampa da ct l'ex allenatore del Torino lo aveva di fatto escluso a causa del modulo che lo avrebbe penalizzato e nel quale non avrebbe avuto una vera e propria collocazione tattica. Al rientro dall'infortunio il numero 25 neroverde sarà senza ombra di dubbio un'alternativa per lo stesso Ventura e dovrà cercare di farsi trovare pronto nel momento in cui sarà chiamato in causa.

Discorso diverso, ma per certi aspetti in linea con quello di Berardi è quello relativo a Mario Balotelli. L'attaccante sembra aver ritrovato la serenità al Nizza ed è pronto per tornare protagonista anche con la maglia azzurra, ma prima di farlo dovrà avere un colloquio con lo stesso commissario tecnico, che vorrà capire se potrà fare affidamento al 100% su Supermario. Il giorno della sua convocazione si sta però avvicinando sempre più, per una nuova Italia fatta di giovani e qualità, e nella quale Balotelli cercherà di diventare la punta di diamante.