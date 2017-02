L'uomo volante

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il nostro calcio è oramai frenetico. Tutto il nuovo viene prima scoperto, poi incensato, poi gettato alle ortiche con la stessa velocità. Prendete Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan, arrivato in Serie A alla mirabolante età di sedici anni, titolare pochissimo dopo, già finito in Nazionale e ora conteso dalla Juventus. Nonostante questo curriculum, per chi solamente fra un mese compirà diciotto anni, sono già arrivate le prime critiche. "Credo sia un bluff", il commento condiviso da parte della curva milanista (e non). La realtà è che il portiere milanista può essere sì considerato l'erede di Buffon, ma rispetto all'uomo volante juventino, indiscusso numero uno degli ultimi venti e passa anni, ha molte più pressioni. Possibilità di scrivere sui social, di accorpare la rabbia in un veicolo praticamente globale, di trovare condivisioni e ragionare con la logica del branco pure seduti alla propria seggiola, senza nemmeno avere il bisogno di ritrovarsi insieme. Quindi è incredibile come Buffon sia stato trasversale a qualsiasi corrente e ora pensa di allungare la propria esperienza calcistica, ben oltre il 2018, termine ultimo... almeno fino a qualche tempo fa. Chissà se fra vent'anni parleremo nella stessa maniera di Donnarumma.