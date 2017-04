La certezza nell'incertezza. Spalletti e una panchina senza padrone

© foto di Federico Gaetano

La prassi nel mondo del calcio vuole che non vi siano molte certezze. Certezze che con l'avvicinarsi del calciomercato estivo si sciolgono con una velocità imbarazzante. Chi non dovrà temere sul fronte allenatore sono i tifosi della Roma. Luciano Spalletti non sarà ancora il tecnico dei giallorossi e lo si sa con oltre due mesi di anticipo rispetto al periodo del mercato. Chi potrà sostituire l'allenatore di Certaldo a Trigoria è, poi, un altro aspetto su cui non vi sono certezze. Roberto Mancini, Unai Emery, Mauricio Pochettino e Paulo Sousa sono, infatti, solo alcuni dei nomi che già nelle prime settimane sono stati accostati al club capitolino. La decisione spetterà al neo ds Monchi subito dopo il suo insediamento al termine della stagione attuale. Nomi già noti o underdog ancora non vagliate: tutto può ancora accadere. Perché nel calcio non ci sono molte certezze. Anzi, davvero nessuna.