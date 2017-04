La Cina era vicina. Ora il futuro clivense di Birsa è legato al rinnovo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A gennaio la sua partenza per la Cina sembrava certa. Chievo e Changchun Yatai aveva trovato la base d'accordo per Valter Birsa, ma alla fine il giocatore ha stoppato tutto. "Volevo il calcio che conta", l'ammissione dello sloveno classe '86 che ora sta addirittura trattando il rinnovo col club fino al 2019. Una presa di posizione precisa quella di Birsa, che a 31 anni si sente ancora un calciatore importante. Giusto, all'interno di questo discorso, rifiutare i soldi cinesi per proseguire in Europa. Almeno fino a giugno, quando verosimilmente i soldi orientali torneranno a fare capolino. Il Chievo per filosofia non chiude le porte a nessuna trattativa e così farà anche a giugno, ma ancora una volta dovrà fare i conti con la volontà del proprio tesserato. Che difficilmente, dopo solo pochi mesi, avrà cambiato idea in merito al proseguimento della sua carriera. L'eventuale ufficialità del rinnovo, ad ogni modo, potrà dare qualche indicazione in più sul suo destino.