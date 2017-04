La Cina sfida la Juventus: Tolisso banco di prova per le milanesi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Corentin Tolisso, centrocampista classe '94, ormai da qualche anno è uno dei nomi ricorrenti del calciomercato. Punto di forza del Lione e nel giro della Nazionale francese Tolisso è un centrocampista moderno che sa unire le due fasi e inserirsi con precisione in area – ben 14 i gol stagionali in 41 presenze – e ricoprire più ruoli nella linea mediana. La prima a metterci gli occhi sopra è stata la Juventus che aveva pensato a lui già la scorsa estate come erede di Paul Pogba per poi virare su altri obiettivi. A giugno il club bianconero proverà nuovamente a bussare per il calciatore, che recentemente ha ammesso che sarebbe difficile dire no ai bianconeri, anche se il Lione è una bottega cara e vuole almeno 40 milioni di euro. A sfidare i piemontesi ci sono però le due milanesi – Inter e Milan - made in Cina pronte ad aprire i cordoni della borsa per rinforzare le rispettive rose e tornare a puntare alla Champions League fin da subito.