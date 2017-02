La difesa di Cannavaro. Senza nome (per ora) l'alternativa a Kalinic

Beneficenza, amici a confronto, ma anche l'occasione per capirci qualcosa in più sull'universo Tianjin. Su chi sono e cosa vogliono diventare. L'amichevole vinta in extremis dal Pisa di Gattuso contro il suo ex compagno Cannavaro è servita anche per capire su chi punterà la squadra cinese per rinforzare il suo attacco.

Momento della conferenza stampa, Gattuso e Cannavaro si presentano insieme, ma le domande sono quasi tutte per l'ex difensore. "Seguite ancora Kalinic?", la domanda ripetuta a più riprese alla quale l'allenatore del Tianjin non s'è sottratto: "Non mi nascondo, Kalinic è sempre stato il mio primo obiettivo, ma tutti sapete come è andata a finire. Aspettiamo, noi siamo tranquilli. Il mercato in Cina chiude il 28 febbraio e valutiamo anche altri profili".

Già, ma chi? Cannavaro non s'è sbilanciato, nonostante l'elenco di calciatori che gli sono stati sottoposti. "Bacca? No. Felipe Anderson No. Avete cercato Gabbiadini a gennaio? Nemmeno". Il manager campano non s'è sbottonato, parole degne dei suoi migliori interventi difensivi. Non è dato conoscere su chi punteranno i cinesi se non tornerà sui suoi passi Kalinic, un obiettivo del Tianjin ma non l'unico. Per l'attacco ci sono delle alternative, ma per ora non è dato sapere il loro nome.