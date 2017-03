La Fiorentina smentisce: "Nessun accordo per Bernardeschi". La nota

Fonte: http://it.violachannel.tv

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Fiorentina smentisce in maniera decisa e in via ufficiale, nonostante l’abbia già fatto in via informale, le reiterate affermazioni del giornalista Massimo Caputi in merito a un presunto accordo tra il Club viola e l’Inter per la cessione del calciatore Federico Bernardeschi.

A giudizio della Società gigliata tali affermazioni sono totalmente prive di fondamento e completamente lontane dalla realtà.

Si tiene a sottolineare invece che il calciatore Federico Bernardeschi ha sempre manifestato un grande attaccamento ai nostri colori e, come ribadito da tutte le componenti di ACF Fiorentina, l’intenzione di tutti è quella di far proseguire la crescita di Federico indossando la maglia viola.

La società invita il giornalista Caputi e chiunque altro a non diffondere notizie false in merito a quanto sopra.